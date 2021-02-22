房市買氣熱滾滾，渣打銀行推出「靈活房貸30％」抵利型房貸，針對往來資產達300萬元以上的「優先理財」貴賓，提供最低1.31％的房貸優惠利率，並可用存款利息折抵房貸利息，降低實質利率，縮短貸款年限。

渣打銀行表示，抵利型房貸不僅存款利息可折抵房貸利息，且自動提前償還本金，在貸款期間存款也自由動用，隨時存提資金，保持財務規劃的靈活與彈性。「靈活房貸30％」抵利型房貸，客戶若存款達300萬元，最多可折抵30％房貸利息，再搭配最低1.31％起的優惠年利率，提升省息效果，減輕還款負擔並縮短還款年限。

渣打銀行說明，抵利型房貸主要鎖定渣打「優先理財」高資產客群，希望透過提供優惠貸款利率，協助客戶在完成購屋夢想時，也能同時兼顧財務目標。「優先理財」貴賓於申貸前總往來資產大於300萬，且房貸總貸款達500萬元，即可申請「靈活房貸30％」抵利型房貸。

(工商 )