美國空軍全球打擊司令部(Air Force Global Strike Command，AFGSC)表示，將會在未來幾個月內，將17架B-1B「槍騎兵」( Lancer)轟炸機除役，首架除役的B-1B已駛向俗稱「飛機墳場」(Aircraft Boneyard)的亞歷桑那州戴維斯-蒙森空軍基地(Davis-Monthan AFB) 。

軍事網(Military.com)報導，全球打擊司令部司令-提姆·雷將軍（Tim Ray）說：「退役這型傳統轟炸機，為即將來到的B-21突襲者(Raider)騰出空間，是我們一直在推動的方向。」

他所提到的B-21，是指由諾斯洛普-格魯曼(Northrop Grumman)研發製作的下一代轟炸機，外型與B-2精神式(Spirit0)相似，都採用飛行翼設計，不過機體稍小，引擎數也從4具改為2具，預估單位生產成本會低於B-2。

「由於過去20年來，B-1B長期海外部署與任務，造成的損耗相當明顯，使得B-1B的維護成本持續增加，平均每架飛機都要花費數千萬美元才能運作，我們不得不加快退役計劃。」

上星期三，已發現一架B-1飛機飛越亞利桑那州。美國空軍發言人隨後證實，這架B-1B就是第1架退役機，它是從南達科他州的艾爾斯-沃思空軍基地(Ellsworth Air Force Base)，飛往亞利桑那州的戴維斯-蒙特空軍基地(Davis-Monthan AFB)。

戴維斯-蒙特空軍基地是一個退役飛機儲放場，因此有「飛機墳場」之稱，這些退役機可以做為備料零件，或是良好封存，等待往後重新啟封服役。

在2021財年預算中，美國空軍提議將現有的62架B-1B，退役掉其中的17架，以更為經濟的情況維持剩下的機隊。因此，退役的17架可能就是擔任備料零件，也就沒有再重返藍天的機會了。

空軍官員三說，若要恢復現役，每架飛機大約需要10~3000萬美元的整修成本。

B-1B於1985年正式服役，總量產數86架，服役至今也不過35年，在美國軍機的操作史上，算是提前退休的，這的確是因為它的耗損較大，而且可變後掠翼的修復成本，固定翼飛機來的高。

其實在2012年，美國空軍曾經對B-1B進行「綜合戰鬥系統」（IBS）的改裝升級，這是B-1B服役歷程中，最大、最複雜的改裝工作，此項升級花費了約11億美元，因此曾經希望它能服役的更久一些。

然而，10多年的反恐戰爭，B-1B經常擔戰區定點轟炸任務，已經造成難以挽回的損耗。美國空軍曾下達指令，要求飛行員減少動用可變翼的使用程度。即使如此，到2019年，B-1B機體的惡化速度仍然超過了預期。

(中時新聞網)