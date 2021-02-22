2021年在新竹舉辦的台灣燈會因新冠疫情取消，其中副燈4公尺高的「犢站金榜」和「懷舊燈區」的8座花燈，日前移置到台南北門遊客中心前的大草坪組裝，預計在元宵節26日當晚正式點燈，展期直到3月7日，北門婚紗美地周邊設施也配合重新整修粉刷，呈現出嶄新風貌，在即將到來的228連假，台南沿海地區又多了新景點。

台灣燈會雖然停辦，但包括主燈、副燈及各個燈區則是「遍地開花」，轉移到各個縣市尋覓場地展示，在雲嘉南濱海國家風景區管理處爭取下，台灣燈會「犢站金榜」和「懷舊燈區」落腳北門。

台灣燈會因疫情停辦，4層樓高的副燈「犢站金榜」及8座「懷舊燈區」的花燈移到台南北門遊客中心外的大草坪組裝，26日元宵夜將正式點燈展示，充滿節慶氛圍。（莊曜聰攝）

「犢站金榜」夜間點燈測試狀況。（台南市政府觀光旅遊局提供／莊曜聰攝）

副燈「犢站金榜」有4層樓高，戴上狀元帽、手拿文昌筆的金牛模樣可愛，周邊還有包子、粽子陪襯，象徵金榜題名、喜氣洋洋，懷舊燈區則帶遊客回到過去那個純樸年代，有阿嬤的古灶料理、孩子們的童玩等等主題，找回讓人懷念的往日時光。

為配合燈區展出，雲管處也整修現有裝置藝術及景觀步道，重新粉刷並更換損壞設施，將於元宵節當天重新開放，給遊客煥然一新的感覺；不只燈區展示，鄰近的水晶教堂也將同步點燈，元宵夜將大放光芒。

農曆春節連假期間，北門婚紗美地園區約吸引3萬人次遊客前來，雲管處處長徐振能表示，展示台灣燈會燈區，希望帶來更多遊客，創造當地商機，也帶來另一波觀光熱潮。

(中時 )