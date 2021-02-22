有人遇過要求「手寫履歷」的公司嗎？一名女網友發文表示，日前接到一家小公司的面試通知，在電話中她也禮貌詢問對方是否需帶上履歷表，不過人資卻要求，到時需附上一份完整的手寫履歷，讓她內心相當疑惑於是發文詢問，對此，有網友回應，「字醜的我會直接放棄，換別間公司」。

原PO日前在「Dcard」上發文表示，收到了一間小公司的面試通知，也約定好日期前往面試，細心的她向對方確認是否需自行攜帶履歷前往，人資卻告知她需附上「手寫的完整履歷」，當下聽到讓她一頭霧水「我個人的認知，應該不是超商那種10元一疊的填空簡歷，但又不太清楚何謂完整的手寫履歷，爬文也沒有類似的問題和回答，所以來這裡尋求協助」。

原PO事後也補充表示，她有聯繫公司的人資，對方表示需自備一份完整手寫履歷，面試時公司會再提供一份公司制式表格要求填寫，「所以我才充滿疑惑是不是要自己那一張空白A4全手寫？」

貼文發出後，引起不少網友討論，「可能是不想收到104直接印出來的那種？」、「長榮，日商都手寫，寫錯直接哭，打掉重頭來」、「我都被要求只要寫有用的資料就可以了，長話短說」，此外，不少網友分享自己碰過的經歷，「我遇過，而且還不只一家」、「以前考公家約僱，是要求自傳要親筆手寫，履歷就沒要求了，可能有某些原因吧」、「還蠻多這種的，去到第一件事就是填他們公司的履歷，還有很多問題很多的履歷，一填下去都要半小時起」。

(中時新聞網)