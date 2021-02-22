台南鹽水月津港燈節雖停辦，但在親水公園已設置12組藝術作品，街道巷弄裡也持續展出「漫月美行動特展」，在228連假時值得一遊。（台南市政府文化局提供／莊曜聰台南傳真）

台南鹽水月津港燈節雖停辦，但在親水公園已設置12組藝術作品，街道巷弄裡也持續展出「漫月美行動特展」，在228連假時值得一遊。（台南市政府文化局提供／莊曜聰台南傳真）

受到新冠疫情影響，新春期間總是為台南鹽水帶來人潮的月津港燈節首度停辦，讓鹽水街頭冷清許多，台南市政府文化局表示，燈節取消，但完成的12件藝術作品都已設置在月津港親水公園，加上在街道巷弄持續展出的「漫月美行動特展」，也追加創作，替展區增添互動趣味性，展期將至3月1日止，民眾可把握連假機會造訪。

月津港燈節停辦，少了許多慕名而來的遊客，春節期間不若往年擁擠，12件藝術作品分散在親水公園沿線的多個展區，範圍擴大，反而帶來更悠閒舒適的參觀品質，前來走訪的民眾都有不錯口碑，台南市長黃偉哲23日晚間將實地走訪，向民眾行銷，邀大家228連假一起出遊。

其中藝術家林建志創作的「魔動時刻」，從水道蜿蜒的鹽水小鎮裡，想像從水底召喚出守護月津港的力量，側面看像是鹽水八角樓，正面看則是許多人兒時記憶中的動畫角色「魔動王」，藉由兩者的結合，共同守護鹽水小鎮，引發網友討論，另外包括渡槽橋、自行車道橋、信義橋畔等處，都有設置藝術作品，透過光影交錯，日夜都有不同風貌。

而在鹽水街道巷弄持續展出的「漫月美行動特展」，也新增以月之美術館典藏「連成兔行」的再製作品，以彩繪兔子搭配2公尺高的大型月亮，呼應古月津八景之一「赤兔望月」，一銀巷內懸吊討喜的魚型作品，是燈節徵件作品「飄盪種籽」的延伸，藝術團隊採用漁網材質，重組成可愛魚形造型，相當討喜，也成為新的打卡景點。

(中時 )