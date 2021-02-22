臺灣銀行繼先前推出台灣Pay行動支付繳納學雜費服務，近期新增「LINE Pay Money」繳納學雜費管道，提供學生家長更多元、更便利的繳費體驗。

臺灣銀行代理全國各級學校學雜費代收高達1,500所，其中以臺灣銀行「學雜費入口網」製單、繳費、銷帳的學校更高達九成，每年交易筆數超過600萬筆。除提供臨櫃、郵局、四大超商、全國繳費網、語音信用卡、網路信用卡及台灣Pay等多元繳費管道，自即日起更結合生活場景，透過臺灣銀行「學雜費入口網」產製之公立學校繳費單，繳款人可使用「LINE」APP之「LINE Pay Money」掃描帳單三段條碼不用出門即可輕鬆完成繳費。 配合各縣市政府將陸續開辦「校務行政系統APP」，臺灣銀行將協助於APP中整合學雜費數位支付功能，讓家長可透過APP「即查即繳」學雜費帳單，使學雜費繳費單無紙化且家長線上繳費更便利。每張繳費單繳費資訊掌握在手，不用擔心繳費單遺失或繳費過期，隨時隨地都可以透過APP查詢，學校老師也方便透過APP了解每位學生繳費情形，讓繳費過程更加透明化。

臺灣銀行將持續提供專業服務，擴增各種電子支付管道，以提供家長在行動裝置上更方便、正確、迅速繳交之繳費體驗。

(工商 )