IC設計廠安格科技（6684）22日宣布公司所開發的USB Type-C（DP ALT Mode）轉HDMI產品正式導入微型投影機應用，今年將進入量產階段。安格以高整合性的優勢持續開發中高端USB Type-C轉換晶片，帶動營收上揚。

安格總經理藍世旻表示，過去長時間以來投影機的視訊傳輸介面主要由傳統的VGA或高畫質的HDMI所主導，藉由影音設備的HDMI介面來進行畫面輸出是一直以來的使用方式與習慣，但如今隨著技術在不斷演進，攜帶方便、體積輕巧的微型投影機在市場的能見度越來越高。

且由於USB Type-C介面的蓬勃發展，有許多新式的筆記型電腦、平板電腦或智慧型手機改為單純支援USB Type-C介面，此時微型投影機同步支援USB Type-C做為視訊傳輸的介面更能帶來便利性，省略了需要外接視訊介面轉換器的需求；預計到2024年，全球USB Type C 市場年複合成長率可達30％，市場潛力相當大。

安格表示，其優勢在於公司所推出的產品只需要一顆晶片即可完成轉換，相較其他同類型的產品多需要2～3顆晶片，客戶可更省成本，且整合度高，因此受到客戶青睞。

目前首批使用安格USB Type-C介面的微型投影機將準備進入量產階段，未來在市場上也將有更多支援USB Type-C介面的微型投影機採用安格的產品。

安格在視訊轉換技術上深耕多年，除了目前已推出的USB Type-C （DP ALT Mode）轉HDMI/VGA系列產品已大量出貨外，安格在新技術上也有所突破。既有產品能夠支援的解析度已達4096x2160，然在此解析度下畫面更新率為每秒30張，如今新一代的產品在4096x2160的解析度且同時搭配友商的USB 3.1 Hub功能條件下，已可將畫面更新率推升為每秒60張，也就是俗稱的2-lane 4K/60Hz。

相較於市場上常見的4-lane 4K/60Hz，2-lane技術更高端。目前首批工程樣品已順利完成驗證，將按計畫在今年正式導入量產，可望為安格帶來新一波成長動能。

(工商 )