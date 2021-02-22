近日廣東省國土資源廳發佈了《廣東省國土空間規劃2020-2035年》公眾版。規劃提出全省常住人口將以年均增長約115萬的速度增長，到2035年達1.3億，同時省域空間內將預留京港澳高速磁懸浮與滬（深）廣高速磁懸浮通道，該消息一出直接衝上網路熱搜。若規劃成真，以深圳到上海約1500公里，如時速以每小時600公里算，大約2.5小時就可以互通深滬兩市。

而深圳至北京約2200公里，如果乘坐京港澳高速磁懸浮，大約3.6小時可到達北京，比高鐵要節省超過一半時間。

根據每日經濟新聞引述《規劃》中提出，到2035年，廣東全省常住人口規模為1.3億人，城鎮化水準約80％，建設廣州都市圈、深圳都市圈、珠江口西岸都市圈、汕潮揭都市圈、湛茂都市圈等5個現代化都市圈。

同時預留六大重要交通廊道，其中包括京港澳高速磁懸浮、滬（深）廣高速磁懸浮。這也是廣東首次明確提出兩大磁懸浮高速通道的構想。

這也讓相關概念股走強，例如新築股份漲停，公司此前在互動平台表示，目前正在展開磁懸浮相關的車輛、線路等調試工作，市場拓展也在同步進行。

(旺報 )