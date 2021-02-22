昔性感女星鍾楚紅（紅姑）雖然淡出螢光幕多年，不過保養得宜的她依舊風韻猶存，近日，她和鄭秀文、杜琪峰夫婦聚餐，近況也跟著曝光，61歲的她皮膚緊緻，狀態好到不輸小12歲鄭秀文，反倒鄭秀文不知是妝容的關係，讓網友乍看下還認不出。

鄭秀文在社群網站曬出她和鍾楚紅、杜琪峯夫婦聚會時的合照，只見畫著淡妝的鍾楚紅，皮膚緊緻、氣色紅潤，狀態好到不像61歲，和鄭秀文同框一點也不輸，讓網友都驚呼連連。

「紅姑真心正到翻」、「自然美就是最美」、「永遠的紅姑」、「我60歲也能保養成這樣嗎？」反倒是頂著濃妝的鄭秀文，不知是妝容的緣故，讓網友乍看下都認不出，「沒認出來是鄭秀文」。

2007年老公朱家鼎因大腸癌過世後，鍾楚紅就追隨亡夫信仰，受洗成為天主教徒，並表示「一生只愛朱家鼎一人」，宣布不再婚，據悉，她早年靠投資房產賺了不少，名下擁3棟房，總價值超過上億港幣，因此就算單身，生活照樣無虞又自在，是演藝圈隱形富婆。

而如今61歲的鍾楚紅，仍維持優雅氣質，保養得宜的她之前被問到凍齡之道，她強調不喜歡動醫美手術，寧可自然老去，「要學會接受最真實的自己」。

(中時新聞網)