中鋼公司為因應產線及退休等人力需求，今(110)年委託國立中山大學辦理新進人員公開招考，02/19開始受理報名，線上報名至03/02下午17時止。

此次師級職位將招機械、電機、資訊工程、材料、財務會計、工業工程、及環境工程類組，共計67名；員級招機械、電機、化工、土木類組，共計436名。師級加員級人數共計503名。

師級人員起薪38,400元，員級則為28,500元。中鋼公司福利制度完善，每年並視營運獲利情況及員工績效表現核發獎金等。

中鋼公司今年新進人員招考，將定於03/27舉行初試(筆試)，測驗成績預定於05/26在中山大學網頁開放應考人查閱；複試（口試）預定於06/17至07/05舉行，錄取結果將於07/14在中鋼網站開放應考人查閱。

中鋼公司係一貫作業大煉鋼廠，需24小時輪班生產作業，竭誠歡迎認同中鋼企業文化，樂觀進取，體能強健，願接受輪班工作之優秀伙伴踴躍報考，一起加入工作行列。

(中時新聞網)