qn身材火辣。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

黃瓊慧強調已默默跑基層2年。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

有「鄉民乳神」之稱的「qn」，周末以本名在臉書成立粉絲專頁「桃園市議員參選人黃瓊慧」，打出「桃園再進化」宣布投入下屆市議員選舉，因其父、民進黨籍的桃園市議員黃景熙從政近20年且將退休，黃接棒意味濃，她本人則表示，自己身為3個孩子的媽，希望為桃園下一代努力，會全力爭取地方民眾認同。

曾在網路分享精油豐胸文，並不吝於以34E傲人身材示範如何穿內衣，被網友封為「PTT乳神」的qn，19日深夜以本名在臉書成立粉絲專頁「桃園市議員參選人黃瓊慧」，打出「桃園再進化」口號宣布投入下屆市議員選舉，引發網友熱議。

「我正在求職，求的是2022年的桃園市議員一職！」黃瓊慧21日在個人臉書上表示，已默默跑基層2年，想說時機到了再告訴大家，她指出近幾年經歷很多事件，深刻體認所有事情都跟政治息息相關，希望自己能夠為桃園市盡一份心力。

黃瓊慧說，從不諱言自己父親黃景熙是桃園市議員，「他是我生命的一部分，也曾出現在我的臉書，我不可能與他分割，而且我以他為榮！」強調父親為桃園人爭取許多福利，但也認為「政二代」是她參選上的包袱，所以更要認真勤跑基層，從不戀棧網路的光環，永遠是「鄉民qn」、阿噗豆（寵物名）的主人、3個小孩的媽。

出任5屆議員的黃景熙則表示，自己階段性任務已完成，加上身體不佳萌生退意，但女兒黃瓊慧希望延續服務，他也尊重女兒接棒意願，強調黃瓊慧是3個孩子的媽，關注兒童、教育、婦女福利、兒虐等議題，且桃園正處建設年，她又主修建築和室內設計，對桃園大型建設能盡一份力，2年來在他服務處當主任認真負責有目共睹，樂見其成。

黃瓊慧本身在網路年輕族群有高人氣，加上父親深耕地方的傳統票源，外界評估實力不容小覷。

(中時 )