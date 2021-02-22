2021屏東熱帶農業博覽會從2/6開幕至3/1為止，展期進入倒數最後一周，亮點彩魚區每年都吸引大批遊客參觀，今年以彩虹為主題，將各類觀賞魚分為紅、橙、黃、綠、藍、紫及黑白計8小區，還有水母及特殊改良魚種也加入參展， 22日下午舉辦快閃活動，並送出20支龍膽石斑膠原蛋白霜淇淋讓民眾嚐鮮，屏東縣政府表示將不定期舉辦熱博快閃贈禮活動，期吸引更多觀光人潮。

今年彩魚區以「水中的彩色派對」彩虹主題為魚蝦分色，並且擴大展區規模，共規劃72缸77種觀賞魚蝦，遊客進入彩虹廊道可欣賞各式彩色繽紛魚兒，分別由紅、橙、黃、綠、藍、紫以及黑與白交織的亮麗色彩，同時展示海月水母及其他多種暢銷孔雀魚與慈鯛魚，其中首次曝光的為改良版紫色大象耳孔雀魚最吸睛，請大家一起來欣賞屏東縣享譽國際的觀賞魚育種技術。現場還有最受小朋友喜愛的釣泰國蝦及撈魚活動，將自己喜歡的魚蝦帶回家，及多樣特色水產市集販售。

彩魚區周邊為裝置藝術區，由彩繪藝術家藍色隧道作品－魚與影，以透明彩牆地上鋪白色矽砂，藉由豔陽將彩色影子折射在白沙上面，是一座結合光影的特殊裝置藝術，為熱博最受遊客歡迎打卡地點。2/22下午舉行贈禮快閃活動，只要在彩魚區拍照打卡，出示打卡畫面給現場工作人員確認就可參加搖獎，幸運的20名民眾可嚐鮮「龍膽石斑膠原蛋白霜淇淋」，估將吸引上百人參加。

(工商 )