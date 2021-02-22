瞄準年後運動健身商機，全家便利商店22日表示，旗下「健康志向」系列鮮食攜手營養師楊承樺聯名開發，推出新的「健康志向-蛋白纖食系列」，除了添加「超級大麥」補充膳食纖維外，再選用雞胸肉、蛋白、豆腐等補充蛋白質的食材，2/24起將推出五款新品，從飯糰、握沙拉到義大利麵等都有！

全家便利商店鮮食部部長黃正田表示，隨著春節年假結束，不少人回歸正常作息與規律運動來維持健康體態，觀察近年健身風氣盛行，能增肌、減脂、增蛋白類型的商品持續熱銷，其中，全家人氣商品「健身G肉餐盒」年銷量突破百萬，近三年店舖即食雞胸肉商品銷量也逐年倍數成長。

因此，全家將於2/24起再推出「健康志向－蛋白纖食系列」，除了加入「超級大麥」補充膳食纖維外，也特別選用雞胸肉、蛋白、豆腐等蛋白質補充食材，一次滿足消費者運動前後的飲食。

針對運動前需求，全家表示，此次五款新品中推薦「大飯糰銀鮭蒸蛋白」，選用大西洋銀鮭蒸煮後加入蛋白丁及柴魚調味，搭配飲料可享59元超值配優惠；另外，結合新興潮流推出「黑胡椒植物肉蛋堡」，使用植物肉製成漢堡排，搭配黑胡椒醬與烤蛋白與超級大麥；3/3將再推出「鷹嘴豆雞肉握沙拉」，以雞胸肉與牛絞肉搭配鷹嘴豆、超級大麥，捲入墨西哥餅皮，方便運動前食用。

另外，運動後為多補充蛋白質，全家表示，此次推出的「辛辛炒韓式豚餐盒」選用油脂少的豬腿肉，以韓式辣醬調味，加入根莖蔬菜及柴魚豆腐搭配超級大麥飯，達到飲食均衡；若想吃義式則有「粉紅醬雞排義大利麵」選用香蒜黑胡椒烤雞胸排，加入大麥烤蛋白、花椰菜、玉米筍等配菜，淋上粉紅醬美味又飽足。主餐商品加指定附餐，皆可享自由配兩件省5元、三件省10元優惠。

此外，全家自有品牌「媽媽煮藝」也首次推出冷凍雞胸肉，主打大份量三入裝「蒜香舒食嫩雞胸」，以蒜香調味、不油膩，可在家庫存、輕鬆享用。

(工商 )