在全球景氣持續復甦的推升下，美國十年期公債殖利率在上周五來到1.33％，不但是新冠疫情爆發以來的最高位置，同時也是兩年以來的高點。這種變化引發了市場對美國聯準會（Fed）是否會提早調整利率政策的討論，除了讓美股再次出現小幅震盪之外，亞股在上周的表現也是漲跌互見，除了長期表現強勢的大陸、印度與東北亞股市外，反觀東協對外資的吸引力再次受到挑戰。

根據統計，上週外資對大陸股市淨流入22.61億美元，對印度股市淨流入7.32億美元，是在一月底美股大跌之後，連續第三周買進大陸與印度股市；但對東北亞的台股與韓股，外資在上周的動作卻是一買一賣，台股在上周吸引了3.19億美元的外資回補，大盤也上漲3.41％，但韓股出現外資賣超6.35億美元，上週僅小漲0.22％。

除了越南以外，其餘東協股市在上週都面臨外資淨流出，股市表現也是跌多漲少。不過分析外資淨流出數據，可發現連續兩週以來，外資對當地股市的賣超金額都在1億美元以內，可見外資對東協股市僅是技術面的調節，並未出現基本面看法的調整。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，雖然上周美國十年期公債殖利率快速反彈到1.33％，但預期這樣的通膨並不會引發經濟過熱；根據歷史經驗，美國經濟過熱的前題必須是充分就業，而且只有充分就業才能帶動核心通膨，但目前美國通膨主要反應在醫療與教育開銷上，並未擴及到其他產業與生活領域。再加上受疫情影響，美國當地的就業市場依然疲弱，所以即便美國十年期公債殖利率攀升已來到疫情爆發前水位，但要引發就業通膨並讓美國聯準會更動利率決策，預期這情況今年內並不容易發生。

林雅慧指出，現在通膨之所以會成為當前大家關注的話題，主因是目前相關的通膨數據，無法反應到底是由需求面推升、還是由技術面導致；目前全球各國仍受限於新冠疫情的影響而實施邊境管制，通膨雖要關注，但不是當前最大的風險；再加上各國政府的貨幣與財政政策依舊寬鬆，對股票投資人來說，當前的投資環境仍有利可圖。

摩根亞洲型基金產品經理張致寧分析，當前全球對各類型晶片的需求熱度有增無減，受美國對大陸晶片出口禁令的影響，大陸也加快了晶片自主化的腳步，自去年起更從台灣、韓國與日本等地大量進口電腦晶片與製造設備，總金額達3,800億元，占2020年大陸全年進口金額的18％，更推升台灣元月份電子零組件出口總額創下歷年新高，也帶動韓國在二月份前十日的出口金額較去年同期大增69.1％。

張致寧表示，全球當前的晶片短缺已從電子消費品領域擴大到車用領域，但唯有亞洲相關的晶圓代工業者與供應鏈具備訂價優勢，在全球、特別是大陸需求的推升下，這些都將帶動中國與東北亞股市的投資後市，無論通膨是否改變美國聯準會未來的利率決策，亞洲成長股在未來都將獲得顯著的投資機會。

(工商 )