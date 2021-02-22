針對變性網紅罔腰孕事疑雲，22日疑似罔腰男友Teddy與網友對話中，認了假懷孕炒新聞，「賣狐仙已經淨賺6萬多了。」罔腰也遭爆發聲明「寶寶未能留住」，兩人雙雙否認是本人發言。高市衛生局今（22）日已發函給罔腰，要求簽收後限期1周說明。

高市衛生局科長陳建榮表示，今天下午已透過郵局發函到罔腰的戶籍地及居住地兩處，從她簽收掛號信後，1周內需親自到衛生局說明，或是透過書面方式陳述意見，若她沒有動作，就會依照衛生局目前所掌握到的事證查辦，函請中央解釋。

陳建榮補充，衛福部日前來函指示調查方向，衛生局會據以調查罔腰PO文內容及相關言論是否涉及違反《醫療法》、《人體實驗管理辦法》，其中《人體試驗管理辦法》裁罰職權在中央，會將調查結果函覆給中央。

至於是否涉及《醫療法》，他說，會依照現有結果也一併傳給中央，若罪證確鑿可以直接由地方機關開罰處理，但現階段罔腰沒提到特定醫療院所，高醫方面也否認及釐清無人體試驗。

(中時 )