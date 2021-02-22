近日傳出，民進黨內部民調顯示行政院長蘇貞昌不滿意度超越滿意度，引起各界關注，並猜測是否有黨內派系意圖藉此攻擊蘇揆。對此，綠委何志偉表示，蘇揆先前在黨內確實遭遇過圍剿，而他也幫忙緩頰稱，蘇揆全年無休，還拚到臉歪掉，而國家暨國際事務專家賴岳謙則指出，民進黨內的派系認為，蘇揆臉歪了就下台吧。

何志偉今(22日)在政論節目《新聞大白話》中表示，蘇院長的確前一陣子遇到黨內圍剿的風暴，而他也出來幫蘇揆講話，「你看全世界有哪個行政院長，全年無休，做到臉歪掉還在崗位上」，並指之後蘇揆也是一邊復健、一邊繼續工作。

何志偉指出，當時黨內會圍剿蘇揆，的確是因為國營公司，因為蘇揆說國營企業盡量不要有政治人物任職，避免肥貓嫌疑。而在整合的過程中，難免會有人不開心，黨內有人也會對蘇揆的行為有一些聲音。

賴岳謙則分析何志偉的發言後指出，蘇揆做到臉歪了還在任上，可是民進黨的派系就說，臉歪了就下台吧，臉歪了還戀棧？位子還把著不放？並指民進黨內有一堆人盯著那個位子，「你臉歪了就下台我來做，你臉歪了還守在那地方巴著不放」。

至於要由專業人士擔任國營事業董事長，賴岳謙則吐槽，國營事業董座有很多人都不是專業的，很多董事長不是學水利的、不是學農業的，不是學金融的，怎麼解釋？

(中時新聞網)