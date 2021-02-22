去年播出的《三十而已》堪稱是2020話題度最高的陸劇，女星江疏影在片中飾演「王漫妮」一角，再創事業高峰，近來該劇在韓國熱播，不少韓國網友就在論壇討論「江疏影」是韓國名字，讓大陸網友全氣炸，而江疏影本人就發文14字疑似回應此事。

《三十而已》在韓國當地播出後，有網友提到江疏影的本名，留言問「江疏影為何取韓國名字？」不少人也認同附和「看名字就是韓國人啊，看來是朝鮮時代被清朝抓走的我們民族的後代」、「她長得一點都不像中國人，更像韓國人」，意外掀起熱議。

韓國網友稱江疏影是韓國名字，讓大陸網友氣炸。（圖／翻攝自微博）

消息傳出後，有大陸網友整理這些言論傳回微博，瞬間造成話題熱度，「韓國網友稱江疏影是韓國名字」一詞更登上微博熱搜，不少人怒轟「這個真的無語了」、「偷漢服偷泡菜，現在江疏影也要被偷了嗎」、「韓國的表音文字真的沒文化，好可怕」、「這真是一個小偷國，非常絕」。

事情傳開後，江疏影22日在IG上傳一段古詩：「疏影橫斜水清淺，暗香浮動月黃昏」，而此詩句正是出自於宋潮詩人林逋的《山園小梅其一》，江疏影此舉似乎在回應南韓網友，打臉他們的說法，引來許多大陸網友狂讚「姐姐幹得漂亮」、「姐太有文化了，韓國人看不懂」、「保護我方漂亮姐姐」。

(中時新聞網)