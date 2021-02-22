去年星夢郵輪-探索夢號跳島遊金門，9航次帶來1萬1000餘名旅客，整體經濟效益逾3300餘萬元。縣府和雲頂郵輪公司看準商機和觀光能量，今年3至9月再排定34航次，以平均旅客1400人估算，預計至少帶來4萬5000位旅客，首航將於3月9日登岸，期待突破疫情困境，迎來新年觀光人潮。

雲頂郵輪公司劉曉寧副總裁今天帶領行銷、業務、登輪等部門主管拜會金門縣府，就遊程事宜交換意見。

雲頂郵輪公司劉曉寧副總裁今天帶領行銷、業務、登輪等部門主管拜會金門縣府，就遊程事宜交換意見。（金門縣府觀光處提供）

楊鎮浯表示，去年疫情嚴重衝擊觀光產業，金門因為「小三通」關閉，更是淪為重災區，還好在縣府的爭取及交通部協助推動下，包括國內旅遊補助、跳島郵輪抵金行程，均為金門觀光注入活水，將前半年的低遊客數字在下半年度一次追回，最後更達到全國第4強，展望今年國旅市場仍大有可為，相當值得期待。

觀光處長丁健剛也說明，該處已擬定「金門縣政府輔導獎助郵輪招攬旅客旅遊金門及金門海上藍色公路遊程實施要點」預定於3月定案發布，其中包括申領獎助明訂單航次來金旅客不得低於800人，以及有效改善郵輪接駁作業、郵輪上展售金門觀光特產及於撥放金門觀光推介影片等3項目標。

丁健剛說明，今年度星夢郵輪-探索夢號排定首航日期為3月7日由基隆出發，3月9日抵達金門，觀光處已做好迎接作業。另今年度也有第2家郵輪排定航程來金，讓海上遊金門將更加繽紛熱鬧。

(中時 )