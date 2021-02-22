保戶持續繳保費、保單繼續有效的佣獎將分五種。金管會規定自7月1日起，壽險業保單設計時，就要註明續期獎金的發放方式，無論在職與否都能領的續年度佣金、一定要在職的續年度服務報酬，及三款保單繼續率獎金，即保單只要仍有效就發的繼續率佣金、一定要在職的繼續率獎金，及合約終止後的服務獎金。

壽險不止保單複雜，業務員及各銷售通路契約也很複雜，業務員即分雇佣制、承攬制還有混合制，而保單因為是長年期，保戶需要服務可能是投保五、六年後，若業務員已離職，即算是孤兒保單，將由壽險公司指派專人接續服務，同時擔心業務員不停「洗單」，即投保一、二年後拿到佣金，即鼓勵保戶解約投保新保單，因此壽險公司設計的佣金制度也會分年給付。

近年即一直有業務員向金管會申訴，壽險公司未發放離職後相關保單的續期獎金，訴求這是當初行銷成功後就應發放的佣金，只是分期給付，不應該因為業務員在職與否或是否有承攬合約，而決定給不給付。

但壽險公司則主張，續期是服務獎金，即業務員必須在職、繼續提供保戶相關服務，才有續期獎金，一旦離職就不再發放。

這議題討論多時，因各壽險公司業務制度及銷售通路合約各不相同，最後決定由保險局統一訂在「人身保險商品審查應注意事項」內，要求各壽險公司在每一張保單設計初期，就要連同佣金、續期相關獎金都要訂清楚，避免後續產生爭議。

初年度佣金，即保單行銷成功、保戶繳交第一期保費，就給付的佣酬，這部分較沒有爭議，保險局只是規定壽險公司不能「超額」給付，即保單不能因為給付過高佣金，出現初年度虧損。

至於續期獎金將分五大類，第一就是續期佣金，是初年度佣金的分期給付，所以無論業務員是否仍在職、銷售通路合約是否繼續有效，只要保戶繼續繳保費、保單仍有效，就必須發放的招攬報酬。

第二種是續年度服務報酬，即必須保單繼續有效，且業務員仍在職或服務合約仍有效，繼續提供服務，才需要給的服務報酬。

第三種是保單繼續率佣金，就是約定保單在第13、25或36個月仍有效時，無論業務員是否在職或合約是否有效情況，都要給的獎勵金；第四種就是必須在職才能領的叫繼續率獎金；第五種即保單繼續有效，但銷售通路的合約已終止，不過仍繼續提供服務，壽險公司給的通路獎金，叫合約終止後服務獎金。

這些都在保單設計時要註明如何發放及發放比率，但因為各通路比率可能不同，所以一般外界看不到這些獎金發放方式，只留存在保險局、保發中心，作為日後有爭議時的依據。

(工商 )