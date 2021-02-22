境外移入個案943，於自主健康管理期間遭雇主要求外出受訓，還因一張大樓管委會公告，導致人心惶惶。台南市長黃偉哲22日受訪時認為，坊間很多訊息是錯的，而且離正確距離很遠，呼籲民眾不要以訛傳訛，「錯誤的訊息比疾病更可怕。」

黃偉哲說，案943的IgM為陰性、IgG為陽性，表示數月之前在國外感染，如今已無傳染力，基本上是安全的，但為慎重起見，所以仍要求居家隔離、居家檢疫。黃偉哲強調，市府會嚴格執行防疫，但不該以訛傳訛，「錯誤的訊息比疾病更可怕。」

案943為菲籍20多歲男性，2月3日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，並無症狀。個案於18日檢疫期滿，因公司要求，同日至醫院自費採檢，20日確診陽性。

衛生局今日舉辦記者會補充個案足跡，個案18日於外縣市的防疫旅館結束居家檢疫後，搭乘防疫計程車回到台南市的仲介宿舍，期間並無外出；19日早上再搭計程車前往公司受訓，期間個案、司機都有戴口罩，並無社區感染疑慮。

黃偉哲說，案943的公司「第一步對了，第二步錯了。」他說，公司要求案943自費檢驗是對的，但卻在檢驗結果還未出爐前，就要求他受訓，第二步就錯了，這點也是市府針對公司開罰的地方。

不過，黃偉哲認為該大樓環境是安全的，並不應該有所謂「警察不敢去執勤」、「清潔人員不敢去打掃」等情況。黃偉哲解釋，若有經過消毒，大樓就是安全的，他以桃醫為例，若按照有確診者就不能工作的理論，那桃醫只能永久不開放，防疫計程車也都不能搭了。

黃偉哲呼籲，錯誤的資訊比疾病本身更可怕，該做的防疫市府會做，該清潔的市府會執行，如果都完成，基本上環境就是安全的，希望大家不要以訛傳訛，「嚇死的比打死的還多。」

(中時 )