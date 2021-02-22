確定晉級109學年富邦人壽UBA大專籃球公開女一級4強的台灣師大，今天複賽最後一戰面對台灣體大，首節台師大就打下12分領先，雖然第2節被台體縮小差距，第3節再度拉開，最終86比75收下勝利，以3勝2敗結束複賽，台體則是5連敗以第6名作收。

台師大教練梁嘉音賽後指出，球隊首節拉開比數後，換替補球員上場，可惜球員越想求表現越投不進，因此讓對手追近分數，後來換回先發主力才又拉開差距，替補球員這樣的表現實在不可取，球隊重返4強，肯定需要板凳深度，必須培養二線球員挺住壓力、承擔比賽的能力。

大學四年在台灣大學社會學系度過的台師大碩一選手許庭瑜，繞了一圈又回到體育圈懷抱，父母都是國小老師的她，決定未來踏出校園後要當體育老師，現在就讀台師大體育學系碩班，在梁嘉音眼中，許庭瑜是自我要求很高的人，會安排好所有事，也因為她有研究所的課，為了她的學業和未來著想，假如課和練習衝到，會讓她先上課為主，許庭瑜也很感謝球隊這樣的照顧。

台師大睽違一季再返4強，也讓許庭瑜可以繼高中和淡水商工一起在4強決賽揮灑汗水後，暌違5年再度於台北小巨蛋舞台展現球技，許庭瑜表示，就讀台大期間自己也到小巨蛋看過HBL、UBA決賽，覺得當觀眾和實際站在場上比賽的感覺很不同，因此加入台師大女籃的目標之一，也是希望幫助球隊晉級到4強舞台，希望3月底的UBA 4強決賽，能夠為台師大女籃提供最大的幫助。

這場比賽台師大以大三的陳雅彤18分最高，她並抓下7記籃板，隊友陳靳豫萱10分，許庭瑜9分、8籃板；台體以隊長曾凱羚17分最多，林佳儀三分球5投全中斬獲15分、10籃板。

台師大陳雅彤（中）今天繳出18分、7籃板。（大專體總提供）

台體林佳儀（左）15分全為三分外線得手，另有10籃板。（大專體總提供）

(中時 )