我國自2020年起人口呈現負成長，未來勞動力減少是各行各業都需面對的重要課題，勞動部勞動力發展署今(22)日公告《中高齡者及高齡者就業促進法》專法的多項補助，藉此保留住高齡勞動力，今日公告起即開始受理申請。

勞動部勞動力發展署今天公告《繼續僱用高齡者補助計畫》、《中高齡者退休後再就業準備訓練補助實施計畫》、《中高齡者退休後再就業準備協助措施補助計畫》、《僱用退休高齡者傳承專業技術及經驗補助計畫》等4計畫，鼓勵中高齡及高齡勞工續留或退休後重返職場，以因應勞動力的不足。

勞動力發展署身心障礙者及特定對象就業組長施淑惠表示，《繼續僱用高齡者補助計畫》是補助雇主持續僱用屆齡強制退休年齡(65歲)員工達30％、僱用達6個月以上且繼續僱用期間不低於原薪資者，前6個月每月補助1萬3千元，第7至18個月每月補助1萬5千元。

舉例來說，A公司於今年度滿65歲員工有3人，公司經評估後預定繼續留用1人，該名員工雖屆臨退休但也願意延後退休，則A公司預定留用比率達33％，已超過30％，即可提出申請，持續僱用6個月以上且僱用期間不低於原薪資(以申請前3個月的平均薪資計)，而申請該計畫職員人數須達3人才可領取補助，而回聘並不符合申請標準，必須是持續雇用。

施淑惠說，《中高齡者退休後再就業準備訓練補助實施計畫》及《中高齡者退休後再就業準備協助措施補助計畫》是為強化即將屆臨退休的64歲中高齡者工作技能，鼓勵雇主為其辦理退休後再就業準備相關措施。

如雇主指派64歲員工赴外到國內公開招訓的訓練單位參加職業訓練，可申請70％的訓練費用補助；若雇主為64歲員工辦理或提供職涯發展、就業諮詢、創業諮詢服務，則可申請諮詢費用或講師鐘點費等相關補助，也可多單位聯合申請，每一雇主每年最高可申請50萬元，上述2計畫可同時申請。

最後的《僱用退休高齡者傳承專業技術及經驗補助計畫》部分，是針對聘僱已退休65歲以上員工傳承專業技術及經驗，如事業單位所聘僱的退休高齡者具有專業技術及經驗者，可提出計畫申請補助，每位受僱用的高齡者每年最高補助雇主10萬元，每位雇主每年最高補助50萬元。

(中時 )