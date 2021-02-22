嘉義縣109年度輔導5個農漁業者通過GLOBALG.A.P.、ASC、MSC等國際驗證，其中1位水產加工業者的產品取得驗證後，成功打入美加市場。台灣鯛協會執行長、嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢說，最近菜價議題炒得沸沸揚揚，有人問高麗菜為什麼不能外銷？其實主因為品質未符合國外需求，水產品也一樣，這些台灣鯛業者若有國際驗證，產品價格能提高5成，且市場不再侷限於華人圈，能有機會打入高端市場。

郭建賢指出，業者若能取得國際認證，通路市場有機會能擴大；像是ASC認證包含友善環境、合法性、社會責任及友善養殖，要取得此認證，4個要素缺一不可，但其實很多魚種難達到，如在石斑魚養殖過程中會掠奪海洋資源，無法達到友善養殖。

嘉義縣109年度輔導5個農漁業者通過國際驗證，縣長翁章梁（右三）22日頒發證書給通過的業者。（張毓翎攝）

郭建賢也提到，但台灣鯛容易達到友善養殖，牠吃豆腐等植物性蛋白就能長大，加上嘉義地區水資源環境優良，也較其他縣市適合推動ASC驗證，另外最重要的是，要有養殖漁業登記證，像桃園有些案件因不合法養殖，而無法取得ASC驗證。

郭建賢說，東晟水產公司和鑫溶水產實業，是嘉義縣內唯二取得ASC驗證的加工廠，東晟的產品成功打入知名美式賣場，並外銷美國和加拿大，而鑫溶的台灣鯛是首次申請通過，目前通路是國內量飯店，預計拓展到亞洲與日本市場。

嘉義縣政府近年推動農漁產品國際驗證輔導計畫，並補助3分之2驗證費用，雖去年受疫情影響，部分國際驗證稽核員無法入境進行稽核，但仍順利輔導5個農漁業者通過國際驗證，奠定嘉義縣優質農漁產銷售國內外市場利基。

(中時 )