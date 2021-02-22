嘉義縣去年二期作硬質玉米因久旱未雨，損害嚴重，農委會啟動天然災害現金救助，義竹鄉農民春節後得知申請未過，原以為立委翁重鈞爭取天然災害救助，農民能多少獲得補償，但經勘查，約6成農田無法獲救助，且正值採收期產量不佳，氣急跳腳。22日翁重鈞邀農政單位召開協調會，會後決議未獲補助的農民經申覆後，尚未採收的農田，農改場將會同公所人員現地勘查；已採收部分，則以留樣狀況和繳交量推算損害情形。

義竹鄉二期作硬質玉米種植面積約2434公頃，因乾旱導致有發芽率不佳及缺株情形。翁重鈞昨邀集農委會農水署長蔡昇甫、農糧署南區分署副署長黃怡仁、台南區農業改良場朴子分場長游添榮等人召開協調會，近200位農民到場關心、爭取權益。

立委翁重鈞邀農政單位召開協調會，近200位農民到場關心、爭取權益。（張毓翎攝）

義竹鄉公所勘查人員無奈說，當初上級要求一律「從寬、從速、從簡」，因此認為若該田區災損程度達20％，就依程序向上通報災情，縣府接到公所申報後，進行抽查作業，再報送中央請領救助款。

義竹鄉災害申報面積高達2443公頃，公所初勘有9成2的面積通過，但後續縣府抽查時，25筆僅有11筆通過，因抽查符合率未達90％以上，視為抽查不合格，公所又將申請案件重行勘查，孰料第二次初勘，僅約3成3通過並抽查合格。

農民謝勝麒質疑，一開始認定9成以上農田有災損情形，但後來只剩3成，疑因鄰近台南鹽水、後壁地區的硬質玉米，僅4至6成符合救助標準，那邊傳出不滿聲音，才針對義竹從嚴審理，拿他們農民「開刀」。

謝勝麒還說，去年10月農委會主委陳吉仲南下勘災時所看的那塊田，當時陳親口說「這塊受損嚴重，應啟動天然災害現金救助」，結果那塊田最後也未獲得救助，實在諷刺。

農政單位會後初步決議，針對農民申覆案件中，尚未採收的部分，視穗的量跟狀況，認定損害是否達20％；已採收的，會看留樣及繳交量，與過去紀錄比較，估算相差是否有20％。

(中時 )