演而優則導的金鐘導演何潤東，受邀與徐漢強、許富翔、高炳權、鄭文堂5位金獎導演一起執導公視與friDay影音共同製作的系列劇集《你的婚姻不是你的婚姻》，他將執導《恭請光臨曾賈府喜事》，結婚4年多的何潤東表示，他的婚姻也有缺點、缺陷，但幾乎算是「百分之百」的100分，出現問題時也許90分，但一起克服困難後又變回100分，他跟老婆Peggy都很珍惜每一次爭吵以及爭吵完的結論，經歷過後才知道如何讓婚姻更穩，不會一遇到困難就不堪一擊、一旦跌倒就爬不起來。

何潤東表示，很幸運能娶到Peggy這麼好的老婆，「我之前常在大陸拍戲，她常常是一個人，但我們對彼此信任，她也非常獨立」，他誇讚老婆Peggy真的不簡單，「她是台灣家庭長大，我爸媽是香港人，生活細節很不一樣，她已經不是嫁給我，是嫁給我家，但她磨合得非常好，跟我爸媽相處也很好，幫我減輕很多壓力」。

何潤東、徐漢強、許富翔、高炳權、鄭文堂五位導演出席公視《你的婚姻不是你的婚姻》劇集記者會。（粘耿豪攝）

許富翔出席公視《你的婚姻不是你的婚姻》劇集記者會。（粘耿豪攝）

何潤東力誇老婆貼心，他喜歡打電動，老婆竟主動問「什麼時候出PS5」，她要買來送給他，「當她做出這動作，原本有點擔心受怕的我，就知道她認可我打電動，我的電競生涯就此豁然開朗了！因為她體諒我工作辛苦，知道打電動對我來說是放鬆，不是浪費生命 而是得到抒壓」。他之後要去大陸拍戲，也會把PS5帶去，因此主動要老婆在遊戲機上畫畫，「這是我們之間的情趣」。

所以當被問婚姻如何保鮮，他說自己回答這一題不公平，「因為Peggy太有趣了！我在家話不多、較被動，但她是很活潑的，對生活很有熱情，可以從很多生活細節中找到樂趣，我則習慣忙碌生活、節奏很快，有她在，就一直都會覺得很有新鮮感」。

被追問生小孩進度，他笑說順其自然，如果上天給就有，沒有也沒關係，沒有強求一定要生小孩，「因為我自己也擔心，現在全世界都這麼亂，網路科技這麼發達，小孩已經不是我們小時候爸媽講什麼都相信，很難教育，所以關於生小孩，我努力但也不會太努力，因為兩人的生活也滿好的」，至於是否考慮人工受孕，他們則還沒有想太多，且他爸媽大約3年前開始就已經放棄問這件事了。

陳意涵的導演老公許富翔將執導《命運事件簿》單元，被問及婚姻生活，他坦言爭執一定會有，但沒什麼好吵的，「通常都是吵一吵就先去睡覺」。他們日前與賈靜雯等六個明星家庭一起出遊，他笑說過程就是「大家一起追著小孩跑，很有趣」。對於因為各種體貼老婆事蹟被封「寶藏老公」，他謙虛表示是「虛名」，「我的個性造就這種個性的處理方式，可能大家看似特別，但應該很多人都是這樣，都跟我一樣很體貼老婆，會分擔家務」。

他坦言自己很愛睡覺，陳意涵也覺得他睡太多，好像他才是嬰兒，前一晚他陪老婆看《她們創業的那些鳥事》，結果因為太累了看一半就睡著，而且在老婆牽手戲的那一段就睡著，沒看到後面的吻戲。他說之後也不排斥在跟老婆合作。

他說婚姻卡關時，通常都是他自己消化，「每個人環境遇到的問題不一樣，自己思考怎麼解決」，關於教養小孩，因為兒子都表現很好，沒有人需要扮黑臉。聊到婚姻保鮮之道，他說就是在日常生活中放入一點新的小變化，「譬如會問意涵要不要剪短髮，這樣我感覺有個新老婆了」。這是他第一次拍攝以婚姻為主軸的戲劇，「雖然《命運事件簿》內容描寫同志伴侶，細節上會有所差異，但其實回歸到愛情面向上倒沒有太大不同。」

公視繼2018年推出《你的孩子不是你的孩子》成功引發熱議之後，開發出「你的不是你的」系列劇集《你的婚姻不是你的婚姻》，與遠傳friDay影音共同出資製作，延續微科幻的風格，以何潤東《恭請光臨曾賈府喜事》、徐漢強《聖筊》、許富翔《命運事件簿》高炳權《鼠患》、鄭文堂《尾號1314》五個單元呈現「半幸福婚姻」的故事。

(中時 )