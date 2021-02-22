日韓合作的「Nizi Project」選出9人組成的精銳女團「NiziU」出道數月人氣持續飆高，預定4月7日在日本發售雙主打新曲〈Take a picture / Poppin Shakin〉，並於22日公開了新視覺，呈現出聚在美式餐廳中女孩們的熱情與活力。Tiktok也在同日公開MAYA、AYAKA與NINA的「#PoppinShakin DanceChallenge」教學，輕快舞步讓Tiktok紛紛搶先模仿。

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「PoppinShakin」ダンスで盛り上がりましょう♬#NiziU #MAYA #AYAKA #NINA #WithU#Poppin_Shakin #PoppinShakin_DanceChallenge

♬ PoppinShakin (サビ前半ver.) NiziU

NiziU第二張單曲〈Take a picture / PoppinShakin〉為雙主打，將於4月7日在日本發售，〈PoppinShakin〉已搶先在2月20日數位公開（http://niziu.lnk.to/PopShakin），而NiziU的出道單曲〈Step and a step〉台壓版也已在2月初發行。

NiziU成為廣告寵兒，連獲可口可樂、H&M、Softbank等大廠商代言，雙主打的〈Take a picture〉是日本可口可樂新廣告曲，廣告已在全日本電視播出，而〈Poppin’ Shakin〉是電信業者Softbank與NiziU合作企劃「NiziU LAB」的廣告曲。

「好久不見！」MIIHI笑顏現身

而去年10月起因健康狀況不佳暫停活動、一度回歸的成員MIIHI，22日出現在該團IG全體成員合照，MIIHI看起來氣色很好，令擔心她狀況的歌迷們欣喜不已，紛紛留言「好久不見！」

該團也公開了2021年的預告視覺，明示了接下來將首次推出英文單曲、首張專輯、實境秀的各項行動預定，令人期待。

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(中時 )