國民黨「願景台灣2030」第二場論壇，以「活不起的未來」為主題，邀請台北市長柯文哲一同探討居住正義、分配正義、低薪等社會議題，引發關注。對此，國民黨立委李德維今(22日)在臉書表示，先講結論，「我樂見！」但他指出更殘酷的事實是，如今「非綠」的年輕族群傾向民眾黨，更甚國民黨，既合作又競爭，將是未來藍白「新常態」。

李德維22日在臉書直指，樂見柯文哲與國民黨主席江啟臣對談，原因有三點，第一，針對 特定議題，在野黨本來就有合作空間，幫年輕人解決低薪與高房價的痛苦，應該要團結最大力量，不該囿於黨派之見；第二是民眾期待，一黨獨大，完全執政的民進黨，動輒以多數暴力碾壓民意，受委屈的民眾需要強而有力的在野黨制衡，國民黨與民眾黨同為在野黨，「弱弱相殘」親痛仇快，良性互動才是民眾所樂見。

李德維認為第三點則是政治現實，根據台灣民意基金會持續做的民調，近幾個月來，國民黨的支持度與民眾黨的支持度高度連動，國民黨升，民眾黨就降，反之亦然，顯示兩黨潛在支持者已經重疊，也會流動。

但是，李德維直言，更殘酷的事實是，如今「非綠」的年輕族群傾向民眾黨，更甚國民黨，既合作又競爭，將是未來藍白「新常態」，何不現在開始，但話說回來，「議題合作」與「選舉整合」，那還差得遠，根本不是一碼事，過度「腦補」，也大可不必了。

由於民眾黨不但同意與會，且由黨主席柯文哲親自出席，先前柯文哲曾表示在議題上可與朝野政黨合作，江啟臣也有政黨合作的說法，因此國民黨24日的論壇，格外引起矚目。對此，國民黨文傳會主委王育敏表示，這次是論壇合作，單純就議題交流，就像在國會與其他政黨就監督政府都不排除合作，至於選舉部分談不上政黨合作。

(中時新聞網)