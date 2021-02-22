日本動畫片《STAND BY ME 哆啦A夢2》在台持續好評熱映，以感人熱淚的劇情及精緻寫實的3D畫面，吸引不少大小朋友入場，日前獲選有「日本奧斯卡」之稱的日本影藝學院獎「優秀動畫獎」肯定，至今全台票房已破3200萬，成為今年首部破三千萬票房的日本電影，不僅為今年度日片票房冠軍，更榮登2021年動畫電影票房冠軍。

接續前作《STAND BY ME 哆啦A夢》故事，相較於首集強調大雄與哆啦A夢之間友情的羈絆，這集的故事情節更為飽滿動人，不僅僅著墨在大雄對於奶奶的回憶，更充滿著大雄父母對於孩子的愛的期許，而描繪大雄結婚典禮的原創劇情，大雄真摯的結婚誓詞更是逼哭不少台灣觀眾。而台灣觀眾一致贊同片中的核彈級淚點，當屬本片關鍵人物．大雄的奶奶登場的橋段，紛紛淚推：「奶奶實在是太犯規了！」

《湯姆貓與傑利鼠》劇照。（華納兄弟提供）

《龍貓》劇照。（甲上提供）

今年春節檔也是動畫片上映最多的一年，除了第一名的《STAND BY ME 哆啦A夢2》外，另外2部同樣主角也是「貓」的電影表現也不俗，真人動畫喜劇片《湯姆貓與傑利鼠》賣破2300萬，宮崎駿經典動畫《龍貓》首次在台灣大螢幕上播放，票房也衝出1200萬的佳績。

(中時 )