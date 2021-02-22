現在的侯佩岑很活在當下，也更讓自己放鬆了。（《Bella儂儂》雜誌提供）

才剛過完43歲生日的侯佩岑，日前接受雜誌專訪，她坦言：「我是一個想法很傳統的人，但我反倒希望現在的女孩子，面對人生要更有想像力一點！趁年輕找到喜歡做的事情，然後不要害怕多做，現在的我，反而後悔以前少做了什麼！」每句話都是她經歷過無數次打磨後擦出的火光。她也暗自期許，希望有天能成為像偶像「小燕姐」一樣，充滿愛與關懷，相處起來沒有壓力的長輩。

2021年正逢結婚10週年，被問有沒有話想跟老公說，「黃太太」毫不猶豫地回答：「老公，辛苦了！我會更溫柔。」她自認是高敏感一族，當情緒一來，往往都是老公、媽媽首當其衝，特別是最近3個人一起錄製實境節目，她才發現原來每個人表達愛的方式都不同。這也剛好呼應大家最關心的夫妻相處之道：「不要試圖去改變對方的個性、不要在感情中比輸贏，透過不斷鼓勵、創造雙贏。」也學會更珍惜每句從對方口中說出來的「我愛你」。

過去一向緊繃的她說，「因為疫情的關係，我在生活中反而變得比較放鬆，因為不管再小心、再緊張，許多原本規劃好的事情、不能打破的原則，都可能在一夕間被推翻」，最簡單的例子，就是她不再跟兒子斤斤計較玩3C產品的時間，畢竟誰都沒想到隔著螢幕遠距上學，會成為這些小孩未來生活中的日常。正因為這世界唯一不變的就是一直在變，反而讓她能活在當下，不再為還沒發生的事情擔心，不輕易把情緒的鑰匙交到別人手裡，用自己的方式找回踏實和快樂。

(中時 )