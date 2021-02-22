國內首家純網銀樂天國際銀行營運滿月，初期已經推出線上開戶、國際金融卡、轉帳、定存及信貸等服務，其中開戶快速方便、台日提款及轉帳免手續費、七天優惠存款同時具備彈性和高利及馬上獲得線上評估結果的信貸等網銀功能深受客戶喜愛，今天宣布加碼推出2大滿月禮，結合創新服務與產品優惠一次滿足客戶多元需求。

樂天國際銀行表示，利息和費用是申請貸款時最在乎的，為了讓客戶減壓有感，於2021／2／22~2021／3／22期間撥貸成功，前6個月貸款利息一律5折且申辦手續費單一價1000元，24小時申請隱密不受打擾。

樂天國際銀行推出娛樂金融創新服務，於2021／2／22~2021／3／22期間開立「桃猿必勝定存(66天)」，享優惠年利率0.55％。若樂天桃猿隊2021年上半球季封王，存款年利率翻倍，合計最高可達年息1.1％，讓球迷一起為職棒加油也能同時賺利息，活動期間針對新戶加碼，開立桃猿必勝定存至存單66天期滿，還可加抽限量桃猿簽名球。

樂天國際銀行日前亦已推出多項優惠活動，即日起至2021／6／30，成功開戶即可獲得免費升等為VIP等級會員，享有每月各8次的「跨行轉帳／國內提款／日本提款」免手續費優惠、每月1次的跨行存款優惠、指定交易3倍累積樂天點數，及樂天市場月月可享60元購物金(可折抵運費)及樂天Kobo電子書月月5折等VIP專屬權益。

(中時 )