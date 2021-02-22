中央銀行受財政部委託標售350億元30年期公債，最高得標利率0.719％、為歷史次低，但較2020年11月標售同年期的0.41％，大幅反彈30.9個基本點（1個基本點是0.01個百分點），券商主管強調，主要反應市場利率隨美債殖利率反彈，且錢進股市、債市偏空效應。

根據央行公布的30年債標售結果，吸引503億元資金進場搶標，但投標倍數僅1.44倍，低於近年來平均1.5～2.0倍的水準。其中以銀行業搶得46.0％或161億元最多，其次保險業拿到33.43％或117億元，證券業占20.57％或72億元，票券業完全沒拿到。

券商主管表示，全球加速疫苗接種，經濟及金融市場樂觀預期，風險性資產熱絡，主要股市紛紛衝高，避險需求降溫，資金流出使債市轉偏空，美國指標10年期公債殖利率2020年底啟動反彈，衝破1.0％大關後，目前已站上1.3％，市場利率趨於反彈效應，這次30年期長券也從歷史低點反彈，但仍位在史上次低位置。

(工商 )