樂天國際商業銀行正式開業滿月，國票金控董事長魏啟林今天在滿月慶茶會上，特別感謝金管會因應數位化發展之商機，鼓勵金融創新及深化金融普及，滿足新世代消費需求， 開放新設純網路銀行，協助樂天國際商業銀行順利開業。

樂天國際商業銀行是3家獲准設立的純網銀中，唯一引進外資直接投資的團隊，導入有20年純網銀經驗的日本樂天銀行獨特經營模式，加以國票金控長期深耕台灣市場，提供本土客群多元專業的服務。魏啟林表示，集結2大股東的厚實利基與加乘效應，讓樂天國際商業銀行一開業上路，不用再花時間練兵，就可運用自家生態圈優勢與國票金控集團資源，專注經營目標客群與市場，加速開拓營運空間。

魏啟林表示，樂天國際商業銀行不會在一開始，就急於將各種服務一次推出，而是要在確保安全與客戶最佳體驗下有次第的進行，開業初期將提供開戶、存款、轉帳、國際金融卡、小額信貸等線上服務。以開戶為例，民眾只要準備雙證件，經由手機上官網，只要短短幾分鐘立刻完成線上開戶申請，也將借重樂天集團在金融創新的專業與經驗，逐步將日本資訊系統建置技術與防護機制引進台灣，確保資安滴水不漏。

魏啟林強調，樂天國際商業商業銀行是真正具有生態圈經營基礎的網銀，已打造完整而龐大的生態圈，相互串連整合電子商務、金融科技、數位內容等70餘種服務，提供全球逾14億用戶生活與消費多樣服務，將善用自家生態圈的優勢，作為初期快速獲取客戶的管道，規劃透過樂天通用平台，讓客戶享有單一集團品牌單一會員的便利，免於重複註冊與登錄的使用障礙，且客戶在集團內各平台所累積的「樂天點數」，都可在樂天生態圈內使用，也可將生態圈既有的客戶導引到集團各服務平台，這是樂天國際商業銀行經營生態圈的核心戰略，未來也會跟大型電商平台、金融業、在地企業或實體店家結盟合作，促進生態圈持續活躍良性循環，創造共好與整體綜效。

樂天國際商業商業銀行挾著集團的優質文化與品牌特色，聚焦於產品創新、生態圈擴建、高質量資安管理、有溫度的客服體驗，紮紮實實布建各項基礎建設工程，推廣普惠金融，讓民眾可暢行無阻享有生態圈裡一站式的所有服務，並與合作夥伴和金融同業互惠共榮，落實政府開放的美意，讓純網銀立足台灣，也讓民眾享有樂天無所不在的服務。

魏啟林指出，國票金控在樂天國際商業商業銀行營運後，補足金流平台這塊重要的拼圖，而樂天國際商業商業銀行開業，更使國票金控突破以往限制，運用樂天集團已在30個國家建立布局的豐沛「全球生態圈」資源，透過「樂天點數」串連起來，擴大國票金控的客戶領域，提供更完整與多樣的專業金融服務，有助提升國票金控經營綜效，迎向更美好的未來。

(中時 )