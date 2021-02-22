在新冠疫情爆發前，國人旅遊首選非日本莫屬，赴日賞櫻更被不少人視為年度必排行程之一。但日本早期並沒有櫻花，是在約1400年前，從大陸傳過去的，當時日本派出使者前往唐朝，習得種植技術，將櫻花帶回國內並發揚光大，甚至在日後成為一般人認知的日本國花。

根據日本學者於1975年出版的《櫻大鑒》一書記載，櫻花原產大陸喜瑪拉雅山山脈，漢朝時移入宮廷供皇室欣賞，一直到了唐朝，才逐漸進入一般平民家。由於唐代強大，日本曾陸續派遣使者前往交流，看到美不勝收的櫻花，決定帶回日本栽種。

《愛傳媒》報導，日本民眾初見到櫻花便相當喜愛，在全民認同下，日本各地大力研發、培育新品種，到了近代，世界上主要櫻花品種多出自日本，配合都市規劃、造景，受到全世界遊客喜愛，「沒想到來自高山地區的粉紅花瓣，被日本人發揚光大」。

一般人以為櫻花為日本國花，事實上，日本並沒有法定的國花，反而是皇室，以菊花為家徽；但櫻花又廣受民眾喜愛，所以菊花、櫻花，都被視為能代表日本的花種。

(中時新聞網)