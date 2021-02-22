網媒最新民調顯示，藍營2022桃園市長人選，目前以桃園立委魯明哲最強。（本報資料照）

針對2022桃園市長之爭，根據一份最新民調顯示，民進黨若由新竹市長林智堅是綠營最強人選。對此，桃園市議員牛煦庭指出，2022年選戰桃園會是非常重要的板塊，他分析，沒有桃園經驗的林志堅能以空降之姿獲得這麼高的支持度，顯示桃園在地選將不夠積極，表現也不符合民眾期待，且平時的經營也存在侷限性。

牛煦庭今(22日)透過連線方式接受《中天新聞》訪問時表示，以2022的局勢來看，原則上地方大選的勝負誰屬，就是看桃園，並指桃園會是2022非常重要的戰略板塊，但正因如此，大家都非常小心，局勢撲朔迷離，不論藍綠目前都處於人選相對模糊的狀態。

牛煦庭指出，看完這份民調，作為在地桃園人，有一點失望，他期待的是最好的在地人選應該更積極表態，早一點端出議題牛肉，但顯然桃園在地選將的表現，並沒有很符合大家要求，希望在地的人要積極來處理。

牛煦庭分析，像林智堅這樣，對桃園其實沒有什麼經驗的人，都可以以空降之姿拿到這麼高的支持度，一方面是桃園人的心態很開放；二方面顯示在地的人不夠積極，他認為在地人要好好加油，趕快把議題端出來，因為如果大家不討論桃園的議題，在地的優勢就凸顯不出來。

牛煦庭說，如果在地的人很消極，每天只會跑行程，不管是藍營的議長，還是綠營在地政治人物，行程跑都得很認真，地方組織也很扎實，但民調結果顯示出其侷限性，而桃園是一個中間選民、空氣票非常多的地方，不論藍綠，要爭奪大位，應該針對這個地方對焦，趕快提出一些議題，大家丟出議題進行討論後，相信民調會有非常大的變化。

決戰桃園最新民調 林智堅綠營最強人選

(中時新聞網)