大陸中國兩家民營銀行－螞蟻集團旗下網商銀行、騰訊控股旗下微眾銀行，即將加入數位人民幣試點銀行行列，數位人民幣的使用範圍將進一步擴大。

路透報導，根據數位人民幣APP運營機構頁面顯示，中國六大國有商業銀行均已開通數字人民幣業務，網商銀行和微眾銀行兩家則緊隨其後，但圖示目前顯示「即將開通」。

報導稱，網商銀行發言人表示，網商銀行作為數位人民幣研發參與機構之一，將按照人民銀行總體安排穩步推進試點測試。微眾銀行則未予置評。螞蟻集團和騰訊控股份別為網商銀行及微眾銀行最大股東，持股比率均為30％。

一位參與數位人民幣內測的國有大行人士表示，允許網商和微眾兩家銀行參與數位人民幣試點專案，等於這兩家銀行有了數位人民幣的「發鈔權」。但當前數位人民幣生態體系尚未完全建立，短期來看，距離未來實際應用還有諸多發展可能。

金融科技專家蘇筱芮認為，兩家民營銀行加入數位人民幣試點，等於率先參與數位人民幣的運營，前景可期。

(工商 )