蔡政府正在破壞臺灣環境，你知道嗎？國民黨主席江啟臣今天表示，7600年前，藻礁沿著桃園海岸緩慢生長，藻礁是海洋生物的完美棲地，現在已有近百種生物在此長居，但蔡政府為達到「增氣減煤」的能源政策，將中油第三天然氣接收站興建選址桃園大潭，但施工期間施工船兩度擱淺，刮除0.58公頃的珍貴藻礁。名作家張曉風痛批，這是要下到地獄的最下層去的。

江啟臣22日在臉書提到，桃園藻礁包括保育類的柴山多杯孔珊瑚、綠蠵龜、臺灣白海豚，豐富多樣的生態環境曾被譽為「生態伊甸園」，國際海洋保育組織「Mission Blue」更是將大潭藻礁列入全球數個「希望熱點」（Hope Spots）之一，因為民進黨政府主導的「第三天然氣接收站的開發」，現正備受威脅。

江啟臣提到，如同「萊豬開放進口」，民進黨是一個不願意與民眾溝通的政黨，若沒有足夠討論的情形下貿然開發，失去的藻礁再等 7600年也不一定能長回來。目前桃園搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政等有志之士，短短兩年多，辦理百餘場記者會，十餘場大型倡議行動，以及無數場的生態導覽，為的就是搶救島礁，距離公投成案的門檻還差很大一段，江啟臣希望大家都能盡快連署。

作家張曉風。（圖/本報資料照片）

據港媒《中評社》今天(22日)報導，曾是親民黨立委、現為該黨環保高級顧問的張曉風，今參加國民黨智庫「國政基金會」記者會時提到，蔡政府破壞了藻礁，等於執政者破壞了人與人之間的信用，以但丁的神曲比喻地獄，是要下到地獄的最下層去的。

從7600年前，藻礁沿著桃園海岸緩慢生長，藻礁是海洋生物的完美棲地，現在已有 ＃近百種生物在此長居，包括保育類的柴山多杯孔珊瑚、綠蠵龜、台灣白海豚，豐富多樣的生態環境曾被譽為「生態伊甸園」，國際海洋保育組織「Mission... 由江啟臣發佈於 2021年2月22日 星期一

(中時新聞網)