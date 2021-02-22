不少單身的人都期待新的一年能有新戀情發生，但要怎麼知道對方就是那個「對的人」呢？星座命理專家艾菲爾老師就在臉書透露，12星座在上半年的好感對象會有那些特徵！老師也提醒要同時參考自己的太陽丶上升與金星星座，別忘了提醒身旁親朋好友，讓他們也可以找到自己的良緣吧。

火象星座

▍白羊座：幽默風趣

上半年你的工作場合或身邊的異性，會出現一位特別幽默風趣的人，他常常語出驚人，逗得你哈哈大笑，兩人雖然才剛認識不久，但彼此的感覺一點也不陌生，反倒像是熟識多年的故友，個性上一拍即合。

▍獅子座：家境富裕

上半年你很容易透過朋友的牽線，認識商場的小開、富二代、或是自己創業的有為青年，而對方也有意思想要多認識你一點，或許你覺得自己不會這麼幸運，不過緣分就像是一陣風，說來就來。

▍射手座：外貌姣好

你天生就比較喜歡外表好看一點的對象，上半年同事圈裡會出現一位帥氣的新夥伴或搭擋，他將與你在工作上有密切的往來，你們每天相處的時間很長，逐漸培養出默契，彼此眼中好像也有一點火花。

土象星座

▍金牛座：二度婚姻

上半年，周遭的親友總是想幫你介紹對象，對方可能有過一段不愉快的婚姻，但是人品和條件都是一等一的好，孤單許久的他，心房可能會有點難突破，如果你也覺得對方不錯，要好好把握機會，不要輕易放過。

▍處女座：皮膚黝黑

建議你在上半年多去健身房運動或是去住家附近的廣場健走，很容易就會被一起健身的異性搭訕，對方是一個很陽光開朗的人，有著小麥色的健康膚色，以及太陽般溫暖的微笑，對方主動的態度雖然會讓你有點驚訝，但是先交個朋友也是很不錯的喔。

▍魔羯座：身邊朋友

你比較喜愛和熟悉的人相處，對於陌生的異性會抱持戒心，其實你身邊的某個異性朋友已經注意你很久了，而且近期他開始想要和你有進一步的發展。從朋友變成情人，對你來說負擔不會那麼大，試著放開心懷吧。

風象星座

▍雙子座：科技新貴

上半年，你的工作環境有機會和科技新貴接觸，在洽公之餘，對方還想私下認識你，不妨和他從朋友做起。假日時可以一起去喝個咖啡、吃頓大餐、或是一起看展，看看不同面向的他，是不是能符合你的期待。

▍天秤座：運動型男

你已經忙了好一陣子都沒有認真運動了，就從上半年找個時間去運動吧。散步丶爬山都是很好的選擇，沿路很有機會和運動型男邂逅，對方很喜歡戶外活動，他會很樂意帶你一起去參與各式各樣的活動，也會手把手的教你。

▍水瓶座：熟男大叔

上半年你的磁場很容易吸引熟男大叔的目光，不論是工作或是公眾場合，熟男自然而然會想主動認識你。可能是你散發出端莊的氣質，讓大叔們莫名「想婚頭」，與你共創未來，可以以結婚為前提和對方交往喔。

水象星座

▍巨蟹座：相親對象

你的親友團在上半年很熱心的要幫你相親，三姑六婆們都希望能看你趕緊成家，有個依靠。雖然心中有點小小的抗拒，但是拒絕長輩讓你有些於心不忍，所以只好勉為其難的赴了約，但是見過對方後你會有出乎意料的驚喜。

▍天蠍座：聚會認識

趁著上半年時間，你一定要多參加聯誼活動或是朋友、同事間的聚會，你的桃花機會都是來自人多的地方，可能會有兩個以上的異性同時對你有好感。各個都拿出看家本領要來追求你，讓你不知怎麼選擇才好。

▍雙魚座：韓系型男

下班後或休假日，建議你不要宅在家裡，可以多到鬧區或百貨公司逛逛，你會很輕易的認識韓星般的型男，會打扮又會穿搭，而且往往都是出其不意的擦出火花。所以假日宅在家，小心桃花與你擦身而過喔。

(中時新聞網)