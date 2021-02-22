氣象局預報員劉沛滕表示，明天東北季風稍增強，東半部、大台北東半側有局部短暫雨，但因為水氣少，降雨量不是很多，不過北部、東半部雲量稍微增加，白天高溫也會略降。
溫度方面，明天北部白天高溫25度，中南部、東半部約26至27度，未來一周大略都是這樣的溫度分佈。夜晚清晨受輻射冷卻影響，中部以北地區低溫12至15度，尤其是新竹縣及苗栗縣局部地區會有接近10度左右的低溫出現，氣象局也針對這兩個地方發布低溫特報。因此中南部日夜溫差大，要特別留意。
周三(24)、周四(25)東北季風減弱，周六(27)以前西半部、金門、馬祖清晨都有局部霧發生機率，行車民眾務必要當心。
周六另一波東北季風再增強，北部、東半部雖然有降雨機率，但因為帶來的水氣不多，因此雨量也不多。下周日(28)恢復穩定偏東風的天氣型態，基本上是「3天1變」的天氣型態，但變化並不明顯。
(中時 )
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