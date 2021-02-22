大陸國務院港澳辦主任夏寶龍在愛國者治港專題研討會上發表視訊講話，強調香港重要崗位、掌握重要權力、肩負重要管治責任的人士，必須是堅定的愛國者。（圖／新華社）

港澳辦主任夏寶龍今日（2月22日）以視像形式出席全國港澳研究會網上研討會，為「愛國者治港」原則定調，顯示香港政治制度將有重大變革。消息人士稱，未來香港選舉將設立「愛國者」評審機制，未達「愛國者」標準者，將被取消參選資格。

據《香港01》報導，夏寶龍在任內首次公開發表講話，為香港選制改變定調。這是由於下個月北京舉行全國「兩會」，將提出大幅度修改香港選舉制度法案，以確保「愛國者治港」方針。其中包括設立參選人「愛國者」評審機制，方案可能會在現有選舉主任以外另設一實權架構，以審核選委會、立法會、區議會的參選人，如認為未達「愛國者」要求，即被DQ(判定不合格)而無法參選。換言之，可以「入閘」參選者，均是「愛國者」。

報導引遊消息人士指出，北京將在現行選舉之中設下機制「評核」參選人是否符合「愛國者」要求，範圍十分廣泛，涵蓋各級選舉，包括負責選出特首的選委會，及兩大直選戰場：立法會和區議會。

消息人士表示，目前傳出其中一個研究方案是改組現行的選舉管理委員會（選管會），例如加入大量政治委任成員，為各級選舉的提名資格把關，惟方案是否採用尚未最後拍板。至於現時選舉主任核實提名的做法是否繼續保留，仍屬未知之數。選舉主任核實提名是看參選人過往言行是否擁護《基本法》、效忠特區，與新機制沒有衝突。

報導說，在新的機制下，往後涉及本土派、激進派等人，會有更「嚴格」的機制和標準，省卻現時選舉主任所援引的理據，不時受到質疑的情況。

近日香港盛傳北京在下月「兩會」出手，將大幅修改香港選舉制度。其中包括王振民、韓大元等「護法」大談「愛國者治港」，有意為香港選舉制度改變營造聲勢。大陸全國港澳研究會22日舉行的研討會中，由北京、香港、澳門3地連線，國務院港澳辦主任夏寶龍將出席主講，為「愛國者治港」原則定調。

夏寶龍說，「愛國者治港」是「一國兩制」方針的核心要義，就是回歸祖國後的香港要由愛國者治理，香港特別行政區的政權要掌握在愛國者手中；這是香港回歸祖國這一歷史巨變的必然要求，是全面準確貫徹「一國兩制」方針必須遵循的根本原則，更是推進「一國兩制」事業的時代呼喚。

他強調，不從事危害國家主權安全的活動，這是對愛國者最低的標準。那些利用各種手段歇斯底里地攻擊中央政府、公開宣揚「港獨」主張、在國際上「唱衰」國家和香港、乞求外國對華對港制裁施壓的人，無疑不是愛國者。在香港特別行政區政權架構中，身處重要崗位、掌握重要權力、肩負重要管治責任的人士，必須是堅定的愛國者。在愛國標準上，對他們應該有更高的要求。

(中時新聞網)