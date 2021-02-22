港澳辦主任夏寶龍今日（2月22日）以視像形式出席全國港澳研究會網上研討會，為「愛國者治港」原則定調，顯示香港政治制度將有重大變革。消息人士稱，未來香港選舉將設立「愛國者」評審機制，未達「愛國者」標準者，將被取消參選資格。
據《香港01》報導，夏寶龍在任內首次公開發表講話，為香港選制改變定調。這是由於下個月北京舉行全國「兩會」，將提出大幅度修改香港選舉制度法案，以確保「愛國者治港」方針。其中包括設立參選人「愛國者」評審機制，方案可能會在現有選舉主任以外另設一實權架構，以審核選委會、立法會、區議會的參選人，如認為未達「愛國者」要求，即被DQ(判定不合格)而無法參選。換言之，可以「入閘」參選者，均是「愛國者」。
報導引遊消息人士指出，北京將在現行選舉之中設下機制「評核」參選人是否符合「愛國者」要求，範圍十分廣泛，涵蓋各級選舉，包括負責選出特首的選委會，及兩大直選戰場：立法會和區議會。
消息人士表示，目前傳出其中一個研究方案是改組現行的選舉管理委員會（選管會），例如加入大量政治委任成員，為各級選舉的提名資格把關，惟方案是否採用尚未最後拍板。至於現時選舉主任核實提名的做法是否繼續保留，仍屬未知之數。選舉主任核實提名是看參選人過往言行是否擁護《基本法》、效忠特區，與新機制沒有衝突。
報導說，在新的機制下，往後涉及本土派、激進派等人，會有更「嚴格」的機制和標準，省卻現時選舉主任所援引的理據，不時受到質疑的情況。
近日香港盛傳北京在下月「兩會」出手，將大幅修改香港選舉制度。其中包括王振民、韓大元等「護法」大談「愛國者治港」，有意為香港選舉制度改變營造聲勢。大陸全國港澳研究會22日舉行的研討會中，由北京、香港、澳門3地連線，國務院港澳辦主任夏寶龍將出席主講，為「愛國者治港」原則定調。
夏寶龍說，「愛國者治港」是「一國兩制」方針的核心要義，就是回歸祖國後的香港要由愛國者治理，香港特別行政區的政權要掌握在愛國者手中；這是香港回歸祖國這一歷史巨變的必然要求，是全面準確貫徹「一國兩制」方針必須遵循的根本原則，更是推進「一國兩制」事業的時代呼喚。
他強調，不從事危害國家主權安全的活動，這是對愛國者最低的標準。那些利用各種手段歇斯底里地攻擊中央政府、公開宣揚「港獨」主張、在國際上「唱衰」國家和香港、乞求外國對華對港制裁施壓的人，無疑不是愛國者。在香港特別行政區政權架構中，身處重要崗位、掌握重要權力、肩負重要管治責任的人士，必須是堅定的愛國者。在愛國標準上，對他們應該有更高的要求。
(中時新聞網)
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