今年逢已故詩人周夢蝶的百年誕辰，為紀念他而籌辦的第5屆「周夢蝶詩獎」，也迎來投稿近200件的佳績。周夢蝶詩獎學會理事長、高雄師範大學國文系教授曾進豐表示，從不絕如縷的迴響也可看出，「周公」的人格精神以及內蘊靜默的力量，已經緩緩擴散、滲透，遍及世界華文詩壇每個角落。

曾進豐表示，「周夢蝶」三字已然是詩的代稱，是時代桂冠詩人。此回投稿件數逼近200件，眾所矚目，相當感激眾人推廣。初審結果將於近日公告。今年度他以個人名義捐贈20萬元，協助詩獎籌辦經費，之後也需向外界募款。

周夢蝶本名為周起述。1921年出生於河南，自小熟讀古典詩詞，1948年來台後，開始於《中央日報》、《青年戰士報副刊》發表詩作，後來加入藍星詩社，和多位詩人結為好友。代表作包含《孤獨國》、《還魂草》、《周夢蝶世紀詩選》、《約會》及《十三朵白菊花》等。

周夢蝶最為人所知的事蹟，便是他長期在位於台北市武昌街上的明星咖啡館下擺攤，販售現代文學、現代詩、佛學等書籍，擺攤生涯長達21年，成為當地獨特風景，也吸引許多慕名而去的詩迷與作家。

導演陳傳興曾為周夢蝶拍攝傳記紀錄片《化城再來人》。周夢蝶曾於片中回憶，擺攤生涯那時，每天一早坐第一班車抵達擺攤地，形容書攤如「孤獨國」，只有「4個榻榻米大、421本書」，每天目標是只要淨賺30元，就可以「pass」了。

(中時 )