資深港星吳孟達幾年前曾因心臟衰竭險喪命，近日又驚爆返港住進腫瘤科治療，圈內好友田啟文替他向外界報平安後，稍早再透露其實吳孟達去年底即發現罹患肝癌，現在則是做完手術進入化療階段。

據《東網》報導，吳孟達2個月前就已經進行肝癌手術，而田啓文受訪也證實此事，但不方便透露是第幾期，並表示吳孟達手術後身體比較虛弱，下床都需要別人扶，雖然意識清醒但沒有力氣說話，只能揮手、比手勢示意，之後會再接受化療，自己近期不會去打擾對方，但他的妻子、子女都留在香港照顧他。

吳孟達2014年曾因細菌感染造成心臟衰竭住院，因此暴瘦15公斤，甚至一度病危到被送入加護病，所幸經過搶救已無大礙，後來為專心休養暫時息影，狀況有好轉，還復出拍了新版《新烏龍院》，從以前的大師兄升官方丈。

可是去年在拍電影《少林寺之得寶傳奇》宣傳海報時，吳孟達又突然感覺心臟不適，不但面露痛苦、猙獰的表情，還一手搓揉左胸部位，整個人在鏡頭前差點站不穩，健康狀況引發外界擔憂，而據香港《明報周刊》報導，田啓文透露吳孟達當時還不知道罹肝癌，只覺得心臟不舒服，目前則已暫停所有行程，並喊話希望大家集氣，相信吳孟達這次也會平安無事。

(中時新聞網)