外傳「香港交易所正在研究引進特殊目的收購公司（SPAC）上市的相關機制，並已開始詢問一些券商的意見」。對此，港交所22日回應稱，香港是亞洲領先的全球上市集資市場，不時研究加強或改革上市制度的各個方案，既致力提高香港新股市場的競爭力和吸引力。

所謂的特殊目的收購公司的全稱為Special Purpose Acquisition Corporation(SPAC)，是不少公司在美國上市的另一種方式。

SPAC公司成立的目的是在特定時間內收購一所營運中的公司，資金一般來源自投資銀行或私募基金透過首先公開募股組成，上市之後，SPAC公司將投資併購欲上市的目標企業。目標企業則透過和已經上市SPAC併購迅速實現上市融資的目的，如果12或18個月內沒有完成併購，那麼這個SPAC將面臨清算。

SPAC上市在美國掀熱潮，據調研公司SPAC Research資料顯示，2020年美股IPO共有445宗，其中248宗是SPAC占56％。

新加坡交易所也準備引入SPAC上市。據外媒報導，新加坡交易所計畫在兩個月內，就是否允許SPAC到當地掛牌展開正式諮詢，並已與國際銀行和有關企業進行磋商。

(旺報 )