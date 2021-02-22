牛年伊始，因應年後轉職潮，經濟部加工出口區管理處台中分處與台中市豐原就業服務站合作，26日共同辦理開春第一場廠商聯合徵才活動，徵才企業包括億力光電、亞洲光學、佳凌科技、光聯科技、安碁科技、友桂電子，及盛凡實業等七家知名企業，總計提供149個職缺，其中，專案管理師月薪上看50K（5萬元）。

上述廠商聯合徵才活動，26日上午9時30分至12時30分，在台中加工區從業員工康樂室登場，主要徵才類別，包括工程師、歐美線業務代表、管理師、助管師、技術員、操作員，及業務專員等職缺。其中，專案管理師月薪上看50K；部分廠商另提供員工旅遊、三節獎金、年終獎金、免費供餐等福利，歡迎有興趣的求職者，及轉職朋友把握機會，千萬不要錯過！

台中分處表示，該分處與設於區內的潭子就業服務台，共同建立良好的合作平台，為求職民眾及求才廠商，提供更快速便利的媒合服務。

該徵才活動歡迎待業或想轉換跑道的求職民眾儘早卡位，找到理想的工作。為落實防疫，現場設置體溫檢測、酒精消毒，及實名登記等相關防疫措施，提醒求職民眾務必佩戴口罩，並保持社交距離，避免傳播風險，平時做好自我防護，工作與健康才可兼得。

(工商 )