嘉義縣大吉國中在開學日這天，特別安排化石展迎接師生返校。（大吉國中提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣大吉國中在開學日這天，特別安排化石展迎接師生返校。（大吉國中提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣大吉國中在開學日這天，特別安排化石展迎接師生返校。（大吉國中提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為迎接遲來的新學期，嘉義縣大吉國中在開學日這天，特別安排化石展迎接師生返校，超過200種類的化石與模型標本讓學生仿佛走進「侏儸紀公園」、「冰原歷險記」電影場景，眼界大開，連鄰近國小師生也受邀來看展，師生們在開學首日知識大躍進。

由教育部、科技部與嘉義縣政府指導，中山大學海洋科學系協助，嘉義縣國教輔導團自然學習領域輔導小組設計的「發覺地球的秘密─化石與生物演化巡迴展」，今22日起在大吉國中揭開序幕，展出內容除相關書籍資訊，還有展版說明，共展出超過200種類的化石與模型標本。

大吉國中校長邵冰瑩表示，透過化石展讓學生從知識面與電影「侏儸紀公園」結合，了解動畫「冰原歷險記」的遺跡，尤其化石是幾百萬年前植物、動物遺留在地球的遺骸或遺跡，也是地球的生命記錄，透過化石能逐步揭開生物演化的面紗，學生藉此了解地球生命軌跡，認識自己的家園。

邵冰瑩說，化石展包含動態的闖關遊戲，不只靜態看展，也有互動式的科技問答與趣味闖關，學生能親手觸摸化石，讓知識不再是冷冰冰的學習，同時邀請國小學生一起來共享科學樂趣，增加國中小對話。

邵冰瑩特別感謝林園高中老師楊慶鴻，耗盡30年精力蒐集整理，並大力推展教學活動，帶領大家跨進化石殿堂，尤其此次除了展覽，也設計教師研習，讓老師利用石膏翻模製造化石模型，促進專業成長，激發創新教學，重申展出是讓更多人了解與我們共同生活、記錄生活的化石寶物，是一次充滿藝文、科學、驚奇的學習歷程。

(中時 )