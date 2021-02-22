桃園市議員謝美英22日在議會當場「發考卷」考局處首長「桃園豬」標章，只見大家滑手機、看電腦找答案，還不斷交頭接耳，但最後33高官僅5人答對。（蔡依珍攝）

桃園市議員謝美英22日在議會當場「發考卷」考桃園所有局處首長何者為「桃園豬」標章，33高官僅5人答對，她感嘆「標章之亂」連高官都傻傻分不清。（蔡依珍攝）

美豬已於元旦開放進口，多位議員22日都直指台灣仍深陷「標章之亂」，議員謝美英更當場在議事堂「發考卷」考桃園所有局處首長「桃園豬」標章，只見局處長紛紛掏手機、敲打電腦查詢，但33高官僅5人答對，讓謝感嘆連市府團隊都「傻傻分不清」。

農業局長郭承泉強調有不定期辦理標章抽查並加強推廣，且將來標章會有防偽標誌跟編號，落實管理。新聞處長詹賀舜也釋疑，台灣豬標章是宣告無含萊劑，桃園豬標章則要強調桃園生產的黑毛豬品質佳，兩者並無衝突。

「桃園獨立了嗎？」謝美英質疑，桃園豬難道不是台灣豬？中央已祭出「台灣豬」標章，桃園再搞「桃園豬」標章，雙重標章根本無助民眾緩解對萊豬的疑慮，強調各種標章都可自行上網下載彩色列印、放大縮小，民眾如何確認標章的真實性與可靠性？她更斥萊豬已於元旦進口，桃園卻是「將來」才要推標章防偽標誌跟編號，且多重防偽機制的鈔票都還是會有偽鈔出現，認為應該讓標章「實名制」落實源頭控管。

謝美英也特別取材民眾黨標章問卷，當場在議事堂「隨堂考」，要所有局處首長圈選出「桃園豬標章」，只見官員們紛紛拿出手機和電腦Google查詢，甚至不斷交頭接耳討論，但謝回收問卷後直搖頭：「第一張就錯！」總計33張只有5人答對，感嘆官員都無法正確識別桃園豬標章，遑論一般民眾。

「我身上也可以貼豬標章，誰認得出是真是假！」議員舒翠玲也說，標章機制存在很大漏洞，衛福部把標章放網站隨便人都能下載，有無經過檢核、是否安全怎能知悉？她更直言全市上萬家使用豬肉的批發零售商，「1家1年能被抽查一次就是萬幸！」遑論真正抽檢驗萊劑含量，感嘆過去禽流感爆發要求合格屠宰場宰殺後肉品全都冷藏配送，市場攤販也要增加冷藏設備，避免溫度升高細菌滋生，宣導要買有冷藏設備的肉品，如今卻主打購買溫體豬肉最能避吃萊豬，根本大開倒車。

「萊豬沒進口是因川普沒當選嗎？」議員徐玉樹也諷刺元旦開放至今，官方數據仍無美豬進口，感嘆台灣最優良豬肉出口給日本吃，美國毒豬進口給台灣吃，行政院、總統府廚房應該率先煮美豬來吃。

衛生局長王文彥表示，沒標示開罰3萬元起跳，若標示錯誤最少罰4萬元，產地標示今年已稽查超過3000件，萊劑部分去年所有肉品僅查299件，今年力拼1000件，近2個月來已查了146件，全都未含萊劑，不諱言政策剛上路，先求有明顯標示再統一化，甚至達到溯源管理，正在籌設「桃食安心資訊平台」，首階段將以279萬元建立和中央資訊介接的平台系統，招標中最快年中上線，未來則會再斥資500萬建立專屬桃園溯源平台，讓外食族也能友善上手。

(中時 )