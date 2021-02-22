國民黨將於24日舉辦「願景台灣2030」第二場論壇，並邀請台北市長兼民眾黨黨主席柯文哲出席，讓外界不免聯想是「藍白合」的操作。台北市議員王世堅分析，國民黨內要和民眾黨合作，以黨主席江啟臣、前主席朱立倫等人最為積極，他甚至還預測若2024年朱要參選總統，會找柯文哲當副手。對此，民眾黨立委高虹安則反酸王世堅，指他根本是在編科幻小說。

王世堅22日在政論節目《平論無雙》中表示，江啟臣本來就只是個墊檔的人物，他認為，國民黨要跟柯文哲合作，比較積極的就是江、朱這一派，因為朱立倫2024要找的搭配人選，可能就是柯文哲，而柯文哲也樂於和國民黨合作， 至少這樣他的徒眾們，以後可以託孤給國民黨，國民黨家大業大，也不差那幾雙筷子。

王世堅指出，柯文哲知道自己在台灣主流民意裡面，早就被排除掉了，而他大概現在奢望的就是，如果朱立倫能獲國民黨提名參選2024，他還能擔任個副手，但國民黨內有不同的一派，他們有不同想法，像新北市長侯友宜，他算本土派，是國民黨內少數比較沒和大陸靠那麼近的人，因為他認為統獨、兩岸議題是深水區，比較沒有接觸。

王世堅認為， 國民黨要和柯文哲合作很容易，因為江啟臣、朱立倫、甚至是馬英九和大陸走的很近，而柯文哲也是，他們要去談就會比較容易。對此，主持人平秀琳忍不住直言，王世堅是亂點鴛鴦譜，「說2024國民黨要推的是朱立倫加上柯文哲，應該沒人聽過吧？」

一旁的高虹安聽到王世堅的發言後也十分傻眼，直呼這完全就科幻小說，並指柯文哲只是受邀參加論壇，就能講那麼多故事，真讓她大開眼界。而王世堅則回答，那是他的預測，可以把他這句話包起來。

(中時新聞網)