109學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級6強複賽，賽前本階段尚未吞敗的世新大學、文化大學過招，帶著17分領先進入下半場的衛冕軍世新大學，沒有給文化大學機會，76比54輕鬆守住不敗金身，從預賽11連勝到複賽5連勝，以全勝之姿挺進3月底台北小巨蛋的4強決賽。

世新教練何正峰賽後指出，昨天球隊得分創本新低，打了一場糟糕的比賽，也因此釋放壓力、重新找回專注力，球員表現上林蝶因為右腳有傷影響表現，所幸林妘樺最近調整的不錯，有補上林蝶的火力空缺，今天李吟娸也有銜接火力，持續下去對球隊4強決賽有很多幫助。

世新大學此役以潔丹妮兒14分、18籃板最佳，替補李吟娸投進3記三分球、進帳全隊次高13分，先發林蝶雖有10分，但腳傷影響移動，僅抓下2籃板；文化大學王玥媞攻下12分，大一新鮮人鄭慧慈11分。

賽後林蝶右腳踝冰敷，她透露之前右膝就有傷，今天比賽又踩到對手腳扭了右腳踝，而球隊3月20日4強決賽首日又要碰上佛光大學，兩隊上季4強賽首戰經過三度延長，世新才力克佛光、挺進冠軍賽，並在冠軍戰擊退文化大學摘隊史UBA女籃首冠，林蝶笑說，不會去想去年的是，就先專注在當下，大家做好本份。

世新大學主力林蝶（左）有傷在身，複賽階段影響表現。（李弘斌攝）

(中時 )