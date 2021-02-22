蘇揆周五將到立法院進行疫苗採購專案報告，蘇揆晚間跟黨籍立委餐敘時表示，台灣不像其他國家一樣，在疫苗的需求上有比較大的迫切性，關於疫苗採購，國際多元採購，國內積極研發，這樣的政策是穩定來執行的，請國人放心。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣新冠疫苗採購上看4500萬劑。許多民眾也關切目前疫苗掌握詳情，對於周五的專案報告，民進黨團總召柯建銘有信心，在野黨考不倒蘇揆。

立委鍾佳濱轉述，立委關心疫苗跟其他國家接洽情況，但蘇揆守口如瓶，因疫苗在國際組織分配時，都簽有保密協約，他能講的一定講，不能講的也不要逼他講，但他請大家放心，因為外國取得疫苗不外乎兩個原因一是降低確診，第二是回復正常生活。如以色列是全世界施打最高的國家，以色列關注是否可開放圖書館，如果人家靠疫苗追求的兩項目標，台灣已保持這樣的情況一年多，反而是有餘裕時間來觀察不同疫苗施打後的反應，「我們較有充裕的準備選擇我們最適合的疫苗政策」。

行政院政務委員兼發言人羅秉成則說，蘇揆提及過去一年防疫成功主要是人民同舟一命，大家在公共衛生也好，或政府在很多措施的作法也好，做的早也做的好，當然整個政策是相當穩定的，「我們沒有像其他國家一樣，在疫苗的需求上有比較大的迫切性」，關於疫苗採購，國際多元採購，國內積極研發，這樣的政策是穩定來執行的，請國人放心，疫苗在周五專案報告會再詳細說明，因為疫苗跟國際的藥廠簽署有保密條款，在專案報告會妥適說明。

(中時 )