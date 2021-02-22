空勤總隊支援2架次直升機空中灑水，目前無向外延燒情形。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

八仙山事業區85林班年前發生森林火災，經東勢林管處及相關單位動員積極滅火，終於11日熄滅。但鄰近林地今日發現一處煙點，確認為1株枯立樹頭燃燒，該處出動24人進行搶救，並請求空勤總隊支援2架次直升機空中灑水，目前無向外延燒情形。

東勢林管處表示，年假前，所轄八仙山事業區85林班發生森林火災，於11日順利撲滅，即加強派員巡查檢視轄內林班地，力求即時發現搶救。今日於前次火場附近林地又發現一處煙點，經勘查確認為1株枯立樹頭燃燒。

東勢林管處立刻出動24人進行搶救，並請求空勤總隊支援2架次直升機，進行空中灑水共8次，目前無向外延燒情形，將持續進行火場監控全力滅火，力求早日撲滅。詳細起火原因，待火勢撲滅後將交由警消單位蒐證確認。

東勢林管處指出，森林火災主要有三種型態，包含樹冠火、地表火及地下火，其中地下火會沿著樹根等地下層燃料延燒，不易查覺，加之近日天氣乾燥，各地火災頻傳，呼籲民眾進入山林應留意用火、不亂丟菸蒂，一起維護寶貴森林資源。

(中時 )