童星出身的韓星金成恩，因在《順風婦產科》中飾演古靈精怪的「朴美月」爆紅，如今29歲的她，雖然力拚轉型改拍三級片，但星路卻沒大開，只能當起直播主，近日她在節目談起過往，感傷小時候雖然享有名利，卻也賠上她的快樂童年。

金成恩近日上TV朝鮮頻道的節目《明星紀錄 My Way》，談到小時候就賺了很多錢，9歲時就幫家裡買了房子，外界推估她當時就幫家裡賺進千萬，不過雖然享有名利，但也毀了她的快樂童年。

金成恩9歲就幫家裡買房。(圖／翻攝自韓網)

金成恩雖拍三級片想轉型，無奈星路沒大開。(圖／翻攝自IG)

金成恩因在《順風婦產科》完美演繹驕縱任性的小女孩「朴美月」，讓她和同劇演員宋慧喬雙雙爆紅，不過雖然擁有知名度，卻在校園成了被霸凌、欺負的對象，她更因此罹患憂鬱症，甚至有輕生念頭，最後只好選擇遠赴紐西蘭讀書，直到成年才回到韓國。

而為了擺脫美月角色的鮮明形象，她砸下台幣68萬元整形，還大膽接拍三級片《花樣女鬼》，在片中露出渾圓雙峰，一臉痛苦又似享受的任男人搓揉，未料破尺度的演出，沒讓她再次翻紅，反而遭痛批墮落，留下負面評論。

之後她聽從朋友建議，改當直播主，她曾在頻道透露過，雖然嚮往演藝圈，但沒有任何劇組和導演邀請她，她為了生計，從到化妝品公司上班，更想靠拍三級片翻身，無奈寄再多履歷，也沒有下文。

(中時新聞網)